Операторы дронов ликвидировали пикапы с бойцами ВСУ неподалеку от Купянска

Минобороны: российские дроны подорвали пять пикапов ВСУ неподалеку от Купянска

Российские беспилотники подорвали несколько автомобилей с личным составом ВСУ, которые пытались прорваться к украинским солдатам, попавшим в окружение в Купянске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«На кадрах объективного контроля боевая работа расчетов FPV-дронов группировки войск «Запад», уничтоживших пять пикапов с боевиками ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перехватить украинских военных удалось в районе Петровки Купянского района.

До этого неподалеку от Купянска были уничтожены броневики Humvee, M113 и «Новатор».

11 ноября в Министерстве обороны России сообщили о полном освобождении восточной части Купянска от Вооруженных сил Украины. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад». По данным ведомства, в настоящее время российские бойцы продолжают уничтожение окруженной в населенном пункте группировки противника.

Ранее стали известны возможные сроки взятия ВС России Красноармейска.