Операторы дронов ликвидировали пикапы с бойцами ВСУ неподалеку от Купянска

Российские беспилотники подорвали несколько автомобилей с личным составом ВСУ, которые пытались прорваться к украинским солдатам, попавшим в окружение в Купянске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
«На кадрах объективного контроля боевая работа расчетов FPV-дронов группировки войск «Запад», уничтоживших пять пикапов с боевиками ВСУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что перехватить украинских военных удалось в районе Петровки Купянского района.
До этого неподалеку от Купянска были уничтожены броневики Humvee, M113 и «Новатор».
11 ноября в Министерстве обороны России сообщили о полном освобождении восточной части Купянска от Вооруженных сил Украины. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад». По данным ведомства, в настоящее время российские бойцы продолжают уничтожение окруженной в населенном пункте группировки противника.
Ранее стали известны возможные сроки взятия ВС России Красноармейска.