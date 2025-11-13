Российские военные отразили атаку безэкипажных катеров в Черном море

Российские военнослужащие отразили атаку безэкипажных катеров (БЭК) в акватории Черного моря у Туапсе. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, в результате ликвидации одного из наводных беспилотников в селе Вольном было повреждено остекление пяти домов. В результате атаки никто не пострадал.

Специалисты сообщили, что в ближайшее время муниципальные комиссии оценят причиненный ущерб для последующей помощи местным жителям.

До этого Telegram-канал «Архангел спецназа» предупредил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли спрятать резервы из безэкипажных катеров (БЭК) у берегов Крыма. По его информации, речь идет о свыше десяти БЭКов, которые находятся в Черном море в режиме ожидания.

10 ноября в районе Туапсе Краснодарского края нейтрализовали четыре безэкипажных катера. В оперштабе Кубани рассказали, что один из этих аппаратов сдетонировал вблизи береговой линии. Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и лодочный ангар. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее стало известно о появлении у ВСУ нового опасного беспилотника.