На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные отразили атаку безэкипажных катеров в Черном море

Оперштаб: ВС России пресекли атаку безэкипажных катеров в Черном море у Туапсе
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские военнослужащие отразили атаку безэкипажных катеров (БЭК) в акватории Черного моря у Туапсе. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, в результате ликвидации одного из наводных беспилотников в селе Вольном было повреждено остекление пяти домов. В результате атаки никто не пострадал.

Специалисты сообщили, что в ближайшее время муниципальные комиссии оценят причиненный ущерб для последующей помощи местным жителям.

До этого Telegram-канал «Архангел спецназа» предупредил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли спрятать резервы из безэкипажных катеров (БЭК) у берегов Крыма. По его информации, речь идет о свыше десяти БЭКов, которые находятся в Черном море в режиме ожидания.

10 ноября в районе Туапсе Краснодарского края нейтрализовали четыре безэкипажных катера. В оперштабе Кубани рассказали, что один из этих аппаратов сдетонировал вблизи береговой линии. Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и лодочный ангар. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее стало известно о появлении у ВСУ нового опасного беспилотника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами