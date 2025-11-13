На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские силы взяли под контроль Даниловку в Днепропетровской области

Группировка Восток взяла под контроль Даниловку в Днепропетровской области
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных Сил России (ВС РФ) в ходе наступления взяли под контроль населенный пункт Даниловка в Днепропетровской области. Об этом в ежедневном релизе сообщает Минобороны РФ.

Помимо этого, российские силы поразили механизированную, штурмовую бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Великомихайловка Днепропетровской области и Равнополье Запорожской области. По информации российского оборонного ведомства, противник потерял до 220-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и 10 автомобилей.

До этого стало известно, что ВСУ потеряли до взвода личного состава в Даниловке.

8 ноября российские войска водрузили флаги во взятом под контроль Волчьем Днепропетровской области. ВС РФ продвинулись вглубь обороны противника на 3 км.

Недавно сообщалось, что украинские власти приняли решение об обязательной эвакуации несовершеннолетних из ряда населенных пунктов Днепропетровской области и районов Запорожской области, находящихся под контролем Киева.

Ранее российские «Искандеры» ударили по парадному построению ВСУ под Днепропетровском.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами