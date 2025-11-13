Группировка Восток взяла под контроль Даниловку в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных Сил России (ВС РФ) в ходе наступления взяли под контроль населенный пункт Даниловка в Днепропетровской области. Об этом в ежедневном релизе сообщает Минобороны РФ.

Помимо этого, российские силы поразили механизированную, штурмовую бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Великомихайловка Днепропетровской области и Равнополье Запорожской области. По информации российского оборонного ведомства, противник потерял до 220-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и 10 автомобилей.

До этого стало известно, что ВСУ потеряли до взвода личного состава в Даниловке.

8 ноября российские войска водрузили флаги во взятом под контроль Волчьем Днепропетровской области. ВС РФ продвинулись вглубь обороны противника на 3 км.

Недавно сообщалось, что украинские власти приняли решение об обязательной эвакуации несовершеннолетних из ряда населенных пунктов Днепропетровской области и районов Запорожской области, находящихся под контролем Киева.

Ранее российские «Искандеры» ударили по парадному построению ВСУ под Днепропетровском.