На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стали известны потери ВСУ в Даниловке

ВСУ потеряли до взвода солдат в Даниловке Днепропетровской области
true
true
true
close
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Даниловка в Днепропетровской области составили до взвода личного состава. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

В данный момент штурмовые группы 36-й армии группировки «Восток» продолжают уничтожать живую силу и технику противника в Даниловке.

«Враг предпринимал попытки контратаковать, но успеха не имел, потерял до взвода живой силы», — отметил собеседник агентства.

8 ноября российские войска водрузили флаги во взятом под контроль Волчьем Днепропетровской области. ВС РФ продвинулись вглубь обороны противника на 3 км.

Недавно в Telegram-канале украинского министерства развития территорий сообщили, что украинские власти приняли решение об обязательной эвакуации несовершеннолетних из ряда населенных пунктов Днепропетровской области и районов Запорожской области, находящихся под контролем Киева.

Ранее российские «Искандеры» ударили по парадному построению ВСУ под Днепропетровском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами