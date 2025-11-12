ВСУ потеряли до взвода солдат в Даниловке Днепропетровской области

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Даниловка в Днепропетровской области составили до взвода личного состава. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

В данный момент штурмовые группы 36-й армии группировки «Восток» продолжают уничтожать живую силу и технику противника в Даниловке.

«Враг предпринимал попытки контратаковать, но успеха не имел, потерял до взвода живой силы», — отметил собеседник агентства.

8 ноября российские войска водрузили флаги во взятом под контроль Волчьем Днепропетровской области. ВС РФ продвинулись вглубь обороны противника на 3 км.

Недавно в Telegram-канале украинского министерства развития территорий сообщили, что украинские власти приняли решение об обязательной эвакуации несовершеннолетних из ряда населенных пунктов Днепропетровской области и районов Запорожской области, находящихся под контролем Киева.

Ранее российские «Искандеры» ударили по парадному построению ВСУ под Днепропетровском.