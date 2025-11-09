На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине из некоторых районов Днепропетровской области эвакуируют детей

На Украине решили эвакуировать детей из части районов Днепропетровской области
true
true
true
close
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Украинские власти приняли решение об обязательной эвакуации несовершеннолетних из ряда населенных пунктов Днепропетровской области и районов Запорожской области, находящихся под контролем Киева. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале украинского министерства развития территорий.

«Согласована обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями», — говорится в заявлении.

Конкретный перечень населенных пунктов, из которых будут эвакуировать детей, не обнародован.

По информации министерства, с 1 июня с территорий, прилегающих к зоне боевых действий, было эвакуировано около 124 тысяч человек, включая более 14,5 тысяч детей. Большая часть эвакуированных приходится на Днепропетровскую область (24,6 тысячи, в том числе свыше 4 тысяч детей) и районы Донецкой Народной Республики, подконтрольные Киеву (85,4 тысячи, из которых 9,3 тысячи детей). Также эвакуация проводилась из Сумской (более 4,1 тысячи человек, включая 350 детей), Харьковской (более 5,4 тысячи человек, включая почти 350 детей), Запорожской (более 800 человек, включая свыше 80 детей) и Херсонской (3,5 тысячи человек, включая более 300 детей) областей.

Ранее российские военные провели эвакуацию мирных жителей Красноармейска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами