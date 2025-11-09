На Украине из некоторых районов Днепропетровской области эвакуируют детей

Украинские власти приняли решение об обязательной эвакуации несовершеннолетних из ряда населенных пунктов Днепропетровской области и районов Запорожской области, находящихся под контролем Киева. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале украинского министерства развития территорий.

«Согласована обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями», — говорится в заявлении.

Конкретный перечень населенных пунктов, из которых будут эвакуировать детей, не обнародован.

По информации министерства, с 1 июня с территорий, прилегающих к зоне боевых действий, было эвакуировано около 124 тысяч человек, включая более 14,5 тысяч детей. Большая часть эвакуированных приходится на Днепропетровскую область (24,6 тысячи, в том числе свыше 4 тысяч детей) и районы Донецкой Народной Республики, подконтрольные Киеву (85,4 тысячи, из которых 9,3 тысячи детей). Также эвакуация проводилась из Сумской (более 4,1 тысячи человек, включая 350 детей), Харьковской (более 5,4 тысячи человек, включая почти 350 детей), Запорожской (более 800 человек, включая свыше 80 детей) и Херсонской (3,5 тысячи человек, включая более 300 детей) областей.

Ранее российские военные провели эвакуацию мирных жителей Красноармейска.