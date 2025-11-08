Российские военные водрузили флаги во взятом под контроль Волчьем

Вооруженные силы (ВС) России водрузили флаги во взятом под контроль Волчьем Днепропетровской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минобороны (МО) России.

«Освободили населенный пункт от присутствия противника, водрузив на его территории флаги Российской Федерации», — сказали в ведомстве.

Там также отметили, что в ходе установления контроля российские военные продвинулись вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) более чем на три километра.

О переходе населенного пункта под контроль российской стороны Минобороны сообщило в субботу, 8 ноября. В российском оборонном ведомстве отметили, что ВС РФ нанесли поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах Яблоково, Ровнополья, Терноватого в Запорожской области, Великомихайловки и Отрадного в Днепропетровской области.

По данным МО РФ ВСУ в ходе боев потеряли более 285-ти военнослужащих, еще украинская армия лишилась трех боевых бронированных машин и 14 автомобилей.

Ранее СМИ сообщили, что российские военные полностью окружили Красноармейск.