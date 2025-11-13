Вооруженные силы (ВС) России в ходе решительных действий взяли под контроль населенный пункт Синельниково в Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, противника из села вытеснили подразделения группировки войск «Север».

Кроме того, бойцы российской армии нанесли поражение формированиям егерской и двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Хотень, Могрица и Волфино в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады противника и пограничного отряда погранслужбы Украины. В Минобороны РФ уточнили, что в результате этих боев украинские войска потеряли более 120 военных, три танка, две бронемашины, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и прочее.

12 ноября в МО сообщили, что ВС России завершили зачистку населенного пункта Сухой Яр в Донецкой народной республике от солдат Вооруженных сил Украины.

11 ноября группировка войск «Восток» в результате продвижения в глубину обороны ВСУ взяла под контроль населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области.

А 10 ноября войска РФ взяли под контроль сразу три населенных пункта — Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовку в ДНР.

Ранее ВС России приступили к зачистке центра Красноармейска.