«Агония продлится пару недель». ВС России приступили к зачистке центра Красноармейска

Российские войска приступили к зачистке центра Красноармейска от оставшихся военных ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Агония» украинской армии в городе «продлится максимум пару недель», считает военный эксперт Василий Дандыкин. Но главком ВСУ Александр Сырский утверждает, что Киев уже разработал планы реагирования. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Вооруженные силы России зачищают центр Красноармейска (украинское название — Покровск) от оставшихся сил украинской армии, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Красноармейск уже практически и физически окружен <…> Ситуация разворачивается таким образом, что идут городские бои, идет зачистка, в частности — Центрального района, восточной его части <…> Наши парни планомерно выполняют свою тяжелую мужскую работу», — отметил он.

Пушилин обратил внимание, что украинские военнослужащие предпринимают усилия, чтобы выйти из окружения через северную часть города. Такую попытку недавно пресекли российские бойцы. При этом ВС России улучшают свои позиции в окрестностях Красноармейска и перерезают любые возможности восстановления логистики ВСУ, подчеркнул глава ДНР.

Командование украинскими войсками пытается спасти хотя бы часть группировки в районе Димитрова (украинское название — Мирноград) с помощью контратак в Родинском. Однако значимого успеха ВСУ не достигают.

«Выйти, переместиться, провести ротацию или просто уже даже сбежать безболезненно у противника нет возможности от слова совсем <...> Наши бойцы перемалывают врага », — заметил Пушилин.

Минобороны РФ в сводке о ходе СВО за 9 ноября сообщило, что потери ВСУ за сутки в районе Красноармейска и Димитрова превысили 275 военных. Российские войска отразили семь атак украинских формирований из района Гришино, которые пытались деблокировать окруженную группировку ВСУ. В северном направлении были сорваны восемь попыток ВСУ вырваться из кольца окружения, добавило ведомство.

Массовая сдача в плен

Украинские военнослужащие, оказавшиеся в окружении в Красноармейско-Димитровской агломерации ДНР — одной из самых горячих точек на линии боевого соприкосновения, начали сдаваться в плен, подтвердил Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, опубликованном 9 ноября.

« Наши ребята знают, что делают, и проводят свою работу достаточно грамотно. Командование выстроило стратегию, мы видим это уже сейчас <...> Противник, практически находясь в окружении, конечно, не имеет возможности полноценно выдерживать тот натиск и сдается уже в плен», — сказал он.

О том, что украинские военные стали массово сдаваться в плен под Красноармейском, стало известно 5 ноября. По информации SHOT, пленные бойцы ВСУ говорят, что командование их бросило и перестало выходить на связь.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, Россия может взять под контроль Красноармейск в течение двух недель.

«Еще неделя таких боев — и некого будет в плен брать, потому что прорваться они не могут <…> Я думаю, что эта агония продлится максимум пару недель », — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Реакция Сырского

Тем временем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утверждает, что ВС России собрали в районе Красноармейска 50 тысяч военных и украинские войска якобы контролируют ситуацию.

« Конечно, есть и план Б, и план В — для всех вариантов развития событий», — сообщил он ТСН.

Однако с украинской стороны усиливается критика в адрес Сырского из-за отсутствия реальных планов по деблокированию города, заметил Telegram-канал «Военная хроника». Главкому ВСУ ставят в вину неудачные решения в тактическом плане и потерю времени, которое Россия использует для закрепления в городе и создания опорной базы для дальнейшего продвижения, отметили аналитики.

«Большая часть сводится к тому, что кроме мясных штурмов Сырский не отличился примерно ничем . Вполне возможно, что на этом фоне постепенно начинается кампания по его отставке», — говорится в сообщении канала.

В случае отставки Сырского на его место может прийти начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, утверждает «Военная хроника».