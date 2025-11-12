На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Западные журналисты раскрыли, как погода помогла российским бойцам в Красноармейске

BBC: густой туман помог российским бойцам продвинуться вглубь Красноармейска
true
true
true

Погодные условия помогли Вооруженным силам (ВС) России продвинуться вглубь Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике. Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC со ссылкой на 7-й украинский десантно-штурмовой корпус.

По данным журналистов, российским военным удалось пробраться вглубь города благодаря густому туману и остаться незамеченными для украинских беспилотников. Пилот украинского батальона ударных БПЛА «Шершни Довбуша» подтвердил BBC, что туман несколько дней мешал проводить воздушную разведку.

В Business Insider также сообщили, что густой туман скрыл передвижение российских войск — пешком, на мотоциклах и гражданских автомобилях. В издании подчеркнули, что многие дроны ВСУ, оснащенные оптическими камерами, неэффективны в условиях плохой видимости.

11 ноября по сети распространилось видео, на котором запечатлено масштабное передвижение ВС России в Красноармейске под прикрытием тумана. На кадрах видно, как значительное количество штурмовых подразделений на мотоциклах, автомобилях и пешком входят в город. Передвижение осуществлялось колоннами, что в условиях СВО представляет собой значительный риск. Однако благоприятные погодные условия временно защитили военных от атак вражеских БПЛА.

Ранее военкор заявил, что кадры с ВС РФ из Красноармейска поставили крест «на игре» Киева.

