Иран получил предложение возобновить переговоры по ядерной программе. Об этом в интервью телеканалу SNN рассказала официальный представитель министерства иностранных дел Фатеме Мохаджерани.

«Министерство иностранных дел получило послания. Насчет сути этих посланий я предоставлю разъяснения в подходящий момент», — сказала она.

До этого глава МИД Ирана Аббас Арагчи опроверг сообщения о прямых переговорах со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. Он подчеркнул, что Иран и США при необходимости могут обмениваться информацией напрямую или через третьи стороны.

В ночь на 22 июня Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

В июле президент США Дональд Трамп заявил, что, если Иран решит построить новые ядерные объекты, то они тоже будут разрушены. В Иране тем временем допустили выход из договора о нераспространении ядерного оружия и начало работ по обогащению урана выше 60%. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран назвал условие возобновления диалога с США по ядерной программе.