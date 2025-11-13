На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Испанская газета рассказала, почему ВСУ больше не используют бронетехнику

Mundo: ВСУ перестали использовать бронетехнику из-за ее бесполезности в боях
true
true
true
close
Минобороны РФ

Украинская армия перестала использовать бронетехнику, так как большая ее часть уничтожена. Кроме того, она стала бесполезна на поле боя, пишет испанская газета El Mundo со ссылкой на украинских военных.

«Бронетехника больше не используется не только потому, что большая ее часть уничтожена, но и потому, что она уязвима и, в большинстве случаев, бесполезна. Все танки находятся в тылу, ожидая чуда, которое вернет их в ту точку, где они сыграли решающую роль», — говорится в материале.

По словам одного из военных, поговоривших с изданием, ВСУ уже начали использовать танковые экипажи в качестве пехоты.

В статье El Mundo также говорится, что в данный момент, возможно, происходит самая горячая фаза конфликта с февраля 2022 года.

До этого сообщалось, что в личной библиотеке президента России Владимира Путина хранится фрагмент подбитого в зоне военных действий немецкого танка Leopard.

Ранее Минобороны заявило, что ВС России отразили попытку ВСУ вырваться из окружения в Красноармейске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами