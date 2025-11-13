Украинская армия перестала использовать бронетехнику, так как большая ее часть уничтожена. Кроме того, она стала бесполезна на поле боя, пишет испанская газета El Mundo со ссылкой на украинских военных.

«Бронетехника больше не используется не только потому, что большая ее часть уничтожена, но и потому, что она уязвима и, в большинстве случаев, бесполезна. Все танки находятся в тылу, ожидая чуда, которое вернет их в ту точку, где они сыграли решающую роль», — говорится в материале.

По словам одного из военных, поговоривших с изданием, ВСУ уже начали использовать танковые экипажи в качестве пехоты.

В статье El Mundo также говорится, что в данный момент, возможно, происходит самая горячая фаза конфликта с февраля 2022 года.

До этого сообщалось, что в личной библиотеке президента России Владимира Путина хранится фрагмент подбитого в зоне военных действий немецкого танка Leopard.

Ранее Минобороны заявило, что ВС России отразили попытку ВСУ вырваться из окружения в Красноармейске.