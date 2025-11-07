Украинские военные попытались вырваться из окружения в Красноармейске

МО: ВС России отразили попытку ВСУ вырваться из окружения в Красноармейске

Российские военные группировки «Центр» отразили атаку окруженных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Украинские боевики 32-й механизированной бригады ВСУ при поддержке танка пытались вырваться из кольца окружения в северном направлении», — отмечается в сообщении.

Операторы БПЛА Вооруженных сил РФ уничтожили украинский танк Т-72 с помощью FPV-дрона. После этого российские штурмовики и артиллеристы ликвидировали личный состав противника.

7 ноября военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщил, что российские войска взяли под контроль 85% Красноармейска. По его словам, нет никаких признаков того, что «контрнаступление» ВСУ на севере города что-то изменило на местах.

5 ноября сообщалось, что началась массовая сдача в плен украинских солдат, окруженных в Красноармейске. Наибольшее скопление окруженного противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. Российские артиллеристы, минометчики и беспилотники проводят зачистку территории. Пленные украинцы говорят, что командование их бросило и перестало выходить на связь.

Ранее генштаб ВСУ заявил о переброске элитных резервов в Красноармейск.