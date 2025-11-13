На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции допустили, что разбившийся в Грузии самолет могли сбить

Hürriyet: Турция не исключает, что упавший в Грузии военный самолет могли сбить
true
true
true

Специалисты, расследующие обстоятельства крушения турецкого военного самолета C-130 в Грузии, допускают, что воздушное судно могли сбить. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

«Наш самолет разбился или был сбит? По этому вопросу ведется тщательное расследование. Исследуются как вероятность падения самолета, так и вероятность его сбивания», — рассказал колумнист Абдулькадир Сельви.

По его словам, различные версии случившегося рассматривают, так как Кавказ является «неспокойным регионом».

О крушении самолета 11 ноября сообщило министерство обороны Турции. C-130 не подавал сигнал бедствия, он пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии. После этого Грузнавигация начала поисково-спасательную операцию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал о 19 летальных случаях.

Ранее Алиев и Эрдоган провели переговоры после крушения военного самолета Турции.

