Алиев и Эрдоган провели переговоры после крушения военного самолета Турции

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор после того, как в Грузии разбился турецкий военно-транспортный самолет С-130. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.

По ее информации, Алиев выразил глубокие соболезнования Эрдогану, семьям и близким погибших турецких военнослужащих, а также братскому народу Турции в связи с крушением военно-транспортного самолета ВВС Турции на территории Грузии. Стороны отметили, что соответствующие государственные органы двух стран находятся в контакте в связи со случившимся.

Алиев также направил своему турецкому коллеге письмо-соболезнования, в котором сказано: «Глубоко потрясены известием о гибели военнослужащих в результате крушения на территории Грузии военно-транспортного самолета Военно-воздушных сил Турции, вылетевшего из Гянджи (на западе Азербайджана. — «Газета.Ru»)».

Днем 11 ноября в министерстве обороны Турции сообщили, что на территории Грузии разбился турецкий военно-транспортный самолет C-130, вылетевший из Азербайджана. По информации ведомства, в настоящее время проводятся поисково-спасательные работы в координации с грузинскими властями.

