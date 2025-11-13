На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ростовская область подверглась воздушной атаке

В Ростовской области силы ПВО уничтожили дроны
Станислав Красильников/РИА Новости

Ростовскую область ночью атаковали беспилотники. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что их перехватили силы ПВО (противовоздушной обороны) в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе. При этом никто не пострадал.

В соседней Воронежской области в ночь на 13 ноября объявляли тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА. Власти активировали системы оповещения и призвали жителей Воронежа, Нововоронежа и Лискинского района укрыться в помещениях и отойти от окон.

На юге Ростовская область граничит с Краснодарским краем. В аэропорту Краснодара Пашковский с 4:59 ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Мера нужна, чтобы обеспечить безопасность полетов. Ограничения дополнили уже существующие: регулярные рейсы в Краснодар выполняются в промежуток с 9:00 до 19:00.

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.

Атаки БПЛА на Россию
