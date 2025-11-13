Жителей Воронежской области призвали спрятаться из-за БПЛА

В Воронеже, Нововоронеже и Лискинском районе Воронежской области объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

Он пояснил, что власти активировали системы оповещения. Чиновник призвал жителей укрыться в помещениях и отойти от окон. Если они заметят дрон, нужно скрыться из зоны его видимости и позвонить по номеру 112.

До этого режим беспилотной опасности объявили в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Местные власти попросили местных жителей сохранять спокойствие, не доверять непроверенной информации и не реагировать на провокации. Они также предупредили, что местами интернет в регионе может работать медленно.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.