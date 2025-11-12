На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Пентагоне заявили о противодействии «вредоносному влиянию» Китая на Панамский канал

Хегсет: США освобождают Панамский канал от вредоносного влияния Китая
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

США предпринимают шаги для ограничения влияния Китая на работу Панамского канала. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, пишет ТАСС.

«Мы сдерживаем влияние Китая по всему миру, не говоря уже о Панамском канале, который мы освобождаем от вредоносного китайского влияния, обеспечивая свободное плавание для американских судов», — сказал он.

В апреле Хегсет заявил, что Китай демонстрирует глобальные военные амбиции в Западном полушарии и в области космоса. Он подчеркнул, что США не ищут войны с КНР, однако считают необходимым противостоять угрозе, исходящей от страны в Западном полушарии. В частности, Хегсет напомнил слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что Панамский канал не должен контролироваться Китаем.

После победы на выборах президента США Трамп заявил о планах вернуть контроль над Панамским каналом. Американский лидер заявил, что передача канала Панаме в 1999 году «была глупостью». По словам республиканца, власти страны взимают с США слишком много за прохождение военных кораблей.

В МИД Панамы в ответ заявили, что канал контролируют панамцы «и так будет и впредь».

Ранее шеф Пентагона обвинил Китай в стремлении подорвать господство США в мире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами