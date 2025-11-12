В Пентагоне заявили о противодействии «вредоносному влиянию» Китая на Панамский канал

США предпринимают шаги для ограничения влияния Китая на работу Панамского канала. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, пишет ТАСС.

«Мы сдерживаем влияние Китая по всему миру, не говоря уже о Панамском канале, который мы освобождаем от вредоносного китайского влияния, обеспечивая свободное плавание для американских судов», — сказал он.

В апреле Хегсет заявил, что Китай демонстрирует глобальные военные амбиции в Западном полушарии и в области космоса. Он подчеркнул, что США не ищут войны с КНР, однако считают необходимым противостоять угрозе, исходящей от страны в Западном полушарии. В частности, Хегсет напомнил слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что Панамский канал не должен контролироваться Китаем.

После победы на выборах президента США Трамп заявил о планах вернуть контроль над Панамским каналом. Американский лидер заявил, что передача канала Панаме в 1999 году «была глупостью». По словам республиканца, власти страны взимают с США слишком много за прохождение военных кораблей.

В МИД Панамы в ответ заявили, что канал контролируют панамцы «и так будет и впредь».

Ранее шеф Пентагона обвинил Китай в стремлении подорвать господство США в мире.