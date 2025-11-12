ВСУ сообщили об отступлении из села Ровнополье в Запорожской области

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняли решение отступить из села Ровнополье в Запорожской области. Об этом сообщили Силы обороны юга республики в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«11 ноября поздно вечером в результате комплексного огневого поражения наших позиций в районе Ровнополья с целью сохранения жизни личного состава украинские подразделения переместились на более выгодные рубежи», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее украинский военный блогер Богдан Мирошников заявил, что ВСУ вскоре ожидает катастрофа в Запорожской области. По его словам, речь идет о положении украинской армии в районе Гуляйполя на подконтрольной Украине части региона.

До этого генеральный штаб ВСУ сообщил, что ситуация для украинских войск в Запорожской области и на границе Днепропетровской области с ДНР значительно ухудшилась. По его данным, российская армия, используя густой туман, значительно усилила атаки.

Ранее депутат Рады заявила, что на Украине преувеличивают важность двух областей.