В ВСУ признали ухудшение обстановки в Запорожской области

Генштаб ВСУ: ситуация в Запорожской области значительно ухудшилась
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Ситуация для украинских войск в Запорожской области и на границе Днепропетровской области с ДНР значительно ухудшилась. Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российская армия, используя густой туман, значительно усилила атаки. На Александровском и Гуляйпольском направлениях россияне в ходе жестоких боев продвинулись вперед и захватили три населенных пункта. В настоящее время изнурительные боевые действия идут за села Ровнополье и Яблоково.

Эту информацию позднее подтвердил и главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

11 ноября со ссылкой на представителя Сил обороны юга ВСУ Владислава Волошина сообщалось, что украинские войска отступают из ряда населенных пунктов в Запорожской области.

Несколькими часами ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские подразделения установили контроль над населенным пунктом Новоуспенское в Запорожской области. По данным ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток».

Ранее депутат Рады заявила, что на Украине преувеличивают важность двух областей.

