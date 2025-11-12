На Украине заявили о катастрофе для ВСУ в Запорожской области

Украинский военный блогер Богдан Мирошников заявил, что украинскую армию вскоре ожидает катастрофа в Запорожской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет о положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Гуляйполя на подконтрольной Украине части Запорожской области.

«Господин главком [ВСУ Александр Сырский] признает только три населенных пункта, которые были потеряны. Реально — больше», — поделился Мирошников.

Он уточнил, что вскоре российские войска могут получить проход к ряду населенных пунктов и к южным окраинам города Запорожье, а это может стать «настоящей катастрофой» для украинской армии.

3 ноября глава назначенной Киевом военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры.

В ночь на 3 ноября сообщалось, что на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога. По их украинским Telegram-каналам сообщалось, что запускались гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Ранее стало известно о массированном ударе российских войск по Украине.