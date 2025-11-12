«Это не работа»: в Госдуме объяснили отказ повышать оклады солдатам-срочникам

Повышать оклады военнослужащим по призыву в условиях проведения военной операции России на Украине неправильно, поскольку у российской армии есть более неотложные нужды. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Сейчас срочники получают оклад размером 2758 рублей.

«Я за повышение зарплат и врачам, и учителям, и участковым полицейским. Но в условиях войны СВО лучше штурмовикам платить больше. А солдаты-срочники находятся на полном государственном обеспечении — от завтраков, обедов и ужинов до полного обмундирования. Это не работа, за которую следует начислять зарплату, а выполнение долга перед родиной, полагающееся каждому гражданину России мужского пола. Сейчас, когда масса средств у страны уходит на выполнение целей и задач спецоперации, когда волонтеры делают все возможное для того, чтобы, скажем, обеспечить воюющих теплыми вещами, поднимать вопрос денежного довольствия на срочной службе по меньшей мере несвоевременно. Это точно не та статья бюджета, на увеличении которой нужно сейчас непременно сосредоточиться — у нашей армии есть и гораздо более неотложные нужды», — сказал он.

12 ноября депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил «Газете.Ru», что парламентский комитет по обороне единогласно рекомендовал отклонить его предложение о троекратном увеличении окладов военнослужащим по призыву. Поправку назвали «несвоевременной» в условиях проведения специальной военной операции.

Рассмотреть инициативу в Минобороны РФ Делягин попросил 6 октября. В письме к министру парламентарий предложил увеличить оклады срочников в три раза — до 7500 рублей. В беседе с «Газетой.Ru» он говорил, что в текущих условиях довольствия в 2758 рублей в месяц солдату едва хватает на повседневные нужды, поэтому мера необходима, чтобы укрепить престиж военной службы по призыву и покрыть минимальные материальные потребности военнослужащих.

Позднее он сообщил, что оборонное ведомство концептуально поддержало идею об увеличении окладов. Там подсчитали, что для этого потребуется дополнительно 16,8 млрд рублей в год — бюджетная поправка Делягина предлагала перераспределение этой суммы из Резервного фонда правительства

Ранее в Генштабе России напомнили об ограничениях при неявке в военкомат.