В Госдуме выступили против троекратного повышения окладов срочникам

Комитет Госдумы по обороне единогласно рекомендовал отклонить предложение о троекратном увеличении окладов военнослужащим по призыву. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Михаил Делягин, который вносил соответствующую поправку на рассмотрение.

«В парламентском комитете по обороне рекомендовали Государственной Думе отклонить соответствующую бюджетную поправку «в связи с несвоевременностью в условиях проведения специальной военной операции», — сказал он.

6 октября Делягин просил Минобороны РФ увеличить оклады срочников в три раза — до 7500 рублей. В беседе с «Газетой.Ru» он говорил, что в текущих условиях довольствия в 2758 рублей в месяц солдату едва хватает на повседневные нужды. По мнению парламентария, мера необходима, чтобы укрепить престиж военной службы по призыву и покрыть минимальные материальные потребности военнослужащих-срочников.

Позднее он сообщил, что оборонное ведомство концептуально поддержало идею об увеличении окладов. Там подсчитали, что для этого потребуется дополнительно 16,8 млрд рублей в год — бюджетная поправка Делягина предлагала перераспределение этой суммы из Резервного фонда правительства.

Депутат также напоминал, что, согласно проекту федерального бюджета на 2026 год, крупнейшая статья расходов — национальная оборона. На эти цели будет выделено 12,93 трлн рублей — 29,3% бюджета России.

