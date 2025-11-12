На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны РФ рассказали о наступлении российских штурмовиков в ДНР

Минобороны: штурмовые группы ВС РФ активно наступают в Красноармейске
Сергей Мирный/РИА Новости

Российские военнослужащие активно наступают в Красноармейске (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, боевые задачи в данном населенном пункте выполняют подразделения 2-й армии.

«Штурмовые группы <...> ведут активные наступательные действия в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промышленной зоны», — уточняется в заявлении.

11 ноября Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие страны за прошедшие сутки освободили 256 зданий в Красноармейске.

В тот же день Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видеозапись, на которой запечатлено масштабное продвижение российских бойцов в Красноармейск под прикрытием тумана. На кадрах видно, как большое количество штурмовых подразделений на мотоциклах, автомобилях и пешим порядком входят в населенный пункт со стороны Донецкого направления. При этом благоприятные погодные условия временно ограждают военных Вооруженных сил РФ от угрозы атак украинских дронов.

Ранее депутат Верховной рады Украины признал потерю Красноармейска.

СВО: последние новости
