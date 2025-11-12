В Минобороны РФ рассказали о наступлении российских штурмовиков в ДНР

Российские военнослужащие активно наступают в Красноармейске (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, боевые задачи в данном населенном пункте выполняют подразделения 2-й армии.

«Штурмовые группы <...> ведут активные наступательные действия в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промышленной зоны», — уточняется в заявлении.

11 ноября Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие страны за прошедшие сутки освободили 256 зданий в Красноармейске.

В тот же день Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видеозапись, на которой запечатлено масштабное продвижение российских бойцов в Красноармейск под прикрытием тумана. На кадрах видно, как большое количество штурмовых подразделений на мотоциклах, автомобилях и пешим порядком входят в населенный пункт со стороны Донецкого направления. При этом благоприятные погодные условия временно ограждают военных Вооруженных сил РФ от угрозы атак украинских дронов.

Ранее депутат Верховной рады Украины признал потерю Красноармейска.