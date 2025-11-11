Вооруженные Силы России (ВС РФ) ведут наступление в северо-западных и восточных кварталах Красноармейска (украинское название — Покровск) — за сутки освобождены 256 зданий. Об этом сообщили в Минобороны России.

В сети ранее появилось видео, запечатлевшее масштабное передвижение российских войск в Красноармейск. На кадрах видно, как значительное количество штурмовых подразделений на мотоциклах, автомобилях и пешим порядком размеренно входят в город со стороны Донецкого направления.

Передвижение осуществляется колоннами, что в условиях СВО представляет собой значительный риск. Однако благоприятные погодные условия временно ограждают военных от угрозы вражеских беспилотников.

До этого в Красноармейске командир одного из подразделений украинской армии поделился информацией о потерях среди личного состава. По словам офицера, за семь месяцев через его подразделение лишилось около двух тысяч человек, подчеркнув, что безвозвратные потери составили 30 из 40 человек.

Ранее украинский депутат признал потерю Красноармейска.