В Грузии спасатели нашли почти всех турецких военных, погибших в авиакатастрофе

Грузинские спасатели нашли тела 18 из 20 турецких военных, погибших в результате крушения в Грузии военно-транспортного самолета C-130 военно-воздушных сил Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МВД Грузии Гелу Геладзе.

По его словам, в настоящее время продолжается поиск еще двоих военных. Всего на борту находились 20 человек, включая членов экипажа.

«Я нахожусь на постоянной связи и в координации с министром внутренних дел Турции. Мы создали международную следственную группу, в которой участвуют и коллеги из Турции. Они в течение всей ночи были на месте происшествия и участвовали в следственных мероприятиях», — сказал Геладзе.

11 ноября министерство обороны Турции сообщило, что на территории Грузии потерпел крушение военно-транспортный самолет C-130, вылетевший из Азербайджана.

Позже в Грузнавигации заявили, что самолет не подавал сигнал бедствия, он пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии. После этого Грузнавигация начала поисково-спасательную операцию.

Эксперт по вопросам терроризма и безопасности Джошкун Башбуг допустил в интервью CNN Turk, что причиной крушения турецкого военно-транспортного самолета могла стать техническая неисправность.

Ранее в Турции заявили о возможном внешнем вмешательстве при катастрофе C-130.