ВС России атаковали критически важные для ВСУ цели

Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах украинской армии. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, удары по объектам наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ. Кроме того, были атакованы места запуска дронов ВСУ, позиции подразделений противовоздушной обороны (ПВО) и пункты временной дислокации украинских бойцов и иностранных наемников в 149 районах.

До этого стало известно, что энергосистема Украины с февраля 2022 года лишилась 39–41 ГВт мощности из имевшихся примерно 56 ГВт, что составляет около 70%. Отмечается, что оставшихся 15–17 ГВт недостаточно для покрытия нужд населения и промышленности в зимний период.

Потребность в электроэнергии оценивается в 16–18 ГВт, с пиковыми нагрузками до 18 ГВт в зимние месяцы. Импорт из Евросоюза может покрыть до 2–2,5 ГВт, однако дальнейшее увеличение объемов ограничено пропускной способностью украинской энергосети.

При этом указанные оценки не учитывают ущерб, нанесенный энергообъектам Украины осенью 2025 года. В частности, ночные удары 7–8 ноября стали причиной остановки генерации на Трипольской и Змиевской ТЭС, что привело к потере как минимум 1 ГВт мощности.

Ранее на Украине заявили о страхе властей перед реакцией жителей на отключения света.