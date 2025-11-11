На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина утратила около 70% мощностей электроэнергии с начала СВО

Украина с 2022 года потеряла порядка 70% мощностей генерации электроэнергии
Sofiia Gatilova/Reuters

Энергосистема Украины с февраля 2022 года лишилась 39–41 ГВт мощности из имевшихся примерно 56 ГВт, что составляет около 70%. Оставшихся 15–17 ГВт недостаточно для покрытия нужд населения и промышленности в зимний период, пишет ТАСС.

Потребность в электроэнергии оценивается в 16–18 ГВт, с пиковыми нагрузками до 18 ГВт в зимние месяцы. Импорт из Евросоюза может покрыть до 2–2,5 ГВт, однако дальнейшее увеличение объемов ограничено пропускной способностью украинской энергосети.

Стоит отметить, что указанные оценки не учитывают ущерб, нанесенный энергообъектам осенью 2025 года. В частности, ночные удары 7–8 ноября привели к остановке генерации на Трипольской и Змиевской ТЭС, что привело к потере как минимум 1 ГВт мощности.

Базовую генерацию обеспечивают атомные электростанции: Южно-Украинская (3 ГВт), Ровенская (2,88 ГВт) и Хмельницкая (2 ГВт), суммарной мощностью 7,88 ГВт. В отдельные периоды атомная энергетика обеспечивает до половины всей электрогенерации Украины, хотя власти предпринимают усилия по восстановлению и развитию тепловой генерации.

Ранее на Украине рассказали об «отмывании» коррупционных денег в сфере энергетики.

