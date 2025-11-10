На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине сообщили об остановке двух ТЭС в Киевской и Харьковской областях

Центрэнерго: Трипольская и Змиевская ТЭС на Украине больше не работают
Трипольская и Змиевская ТЭС в Киевской и Харьковской областях Украины больше не работают, еще несколько недель будут происходить отключения электричества на срок до 12 часов. Об этом сообщает «Центрэнерго», пишет Telegram-канал «Политика страны».

«Повреждены подстанции, соединяющие АЭС с энергосистемой. Трипольской и Змиевской ТЭС нет. Дефицит надолго – генерацию быстро не восстановить», – сообщили в компании.

До этого украинская газета «Экономическая правда», ссылаясь на источник, писала, что эта новость вызвала «истерику» в офисе президента Владимира Зеленского. По данным журналистов, руководство госкомпании имело не очень дипломатичный разговор с представителями ОП. Позвонили из офиса и в резкой форме начали спрашивать, для чего разгонять панику среди населения.

По информации издания, в ночь на 8 ноября были существенно повреждены Змиевская, Трипольская, Приднестровская теплоэлектростанции, а также Кременчугская ГЭС. Кроме того, по данным журналистов, разрушена часть объектов «Укрэнерго» и «Облэнерго», которые отвечали за передачу и распределение электроэнергии.

Ранее на Украине заявили о страхе властей перед реакцией жителей на отключения света.

