В одной из областей Украины уничтожили пункт дислокации иностранных наемников

ТАСС: в Сумской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников
Andriy Andriyenko/AP

В районе Глыбного в Сумской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В районе населенного пункта Глыбное ударами беспилотными летательными аппаратами «Герань-2» уничтожен пункт дислокации иностранных наемников», — сказал собеседник агентства.

Тем временем агентство РИА Новости сообщило, что наемники из Мадагаскара, Великобритании, Франции и Соединенных Штатов вошли в украинское подразделение беспилотных систем «Флэш».

10 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что свыше ста колумбийских наемников ликвидировали в Сумской области. По данным источника канала, командиры украинских подразделений использовали иностранных бойцов в контратаках, фактически отправляя их на самые опасные участки фронта. Mash отметил, что сейчас на Сумском направлении практически не осталось латиноамериканских наемников.

Ранее французского наемника ВСУ ликвидировали на Украине после возвращения на фронт.

СВО: последние новости
