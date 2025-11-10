Французского наемника Бенжамена Дихе, принимавшего участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидировали после возвращения на фронт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Борис Рожин.

По его словам, мужчина имел позывной Benson.

В 2022 году он начал участвовать в сражениях, вступив в пронацистскую группировку иностранцев Revanche International. Однако подразделение, членом которого был Дихе, разгромили в 2024 году в Левадном. После этого француз покинул зону боевых действий, но в 2025 году вернулся на фронт. Российские военнослужащие устранили наемника ВСУ в Запорожской области во время его первого задания после возвращения, подчеркнул Рожин.

8 ноября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что бойцы Вооруженных сил РФ нанесли удар в направлении места размещения украинских солдат и наемников из латиноамериканских стран в Сумской области. Прилет пришел по зданию в селе Жолдаки, расположенном в Конотопском районе.

За день до этого в силовых структурах сообщили, что российские военнослужащие поразили место размещения иностранных наемников ВСУ в Харьковской области.

Ранее подразделения ВС РФ сорвали три попытки иностранных наемников деблокировать группировку ВСУ в Донецкой народной республике.