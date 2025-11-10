На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Французского наемника ВСУ ликвидировали на Украине после возвращения на фронт

Военкор Рожин: в Запорожской области уничтожили французского наемника ВСУ Дихе
true
true
true
close
Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Французского наемника Бенжамена Дихе, принимавшего участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидировали после возвращения на фронт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Борис Рожин.

По его словам, мужчина имел позывной Benson.

В 2022 году он начал участвовать в сражениях, вступив в пронацистскую группировку иностранцев Revanche International. Однако подразделение, членом которого был Дихе, разгромили в 2024 году в Левадном. После этого француз покинул зону боевых действий, но в 2025 году вернулся на фронт. Российские военнослужащие устранили наемника ВСУ в Запорожской области во время его первого задания после возвращения, подчеркнул Рожин.

8 ноября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что бойцы Вооруженных сил РФ нанесли удар в направлении места размещения украинских солдат и наемников из латиноамериканских стран в Сумской области. Прилет пришел по зданию в селе Жолдаки, расположенном в Конотопском районе.

За день до этого в силовых структурах сообщили, что российские военнослужащие поразили место размещения иностранных наемников ВСУ в Харьковской области.

Ранее подразделения ВС РФ сорвали три попытки иностранных наемников деблокировать группировку ВСУ в Донецкой народной республике.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами