В батальон ВСУ вошли наемники из четырех стран, в их числе США

В батальон ВСУ «Флэш» вошли наемники из Мадагаскара, Британии, Франции и США
Reuters

Наемники из Мадагаскара, Великобритании, Франции и США вошли в украинское подразделение беспилотных систем «Флэш». Об этом сообщает РИА Новости.

Структура, отвечающая за вербовку иностранных граждан в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), опубликовала в своих социальных сетях пост, что будущие операторы дронов из указанных стран уже проходят обучение в батальоне «Флэш».

Публикация сопровождается видеороликом с этими наемниками. Один из них рассказал, что имеет опыт службы в армии Великобритании в качестве пехотинца, а другой поделился, что работал пожарным.

На видео также показывают вербовщика. Он рассказывает, что главным критерием при отборе является владение английским языком, тогда как наличие соответствующего опыта не не столь принципиально.

На страницах вербовочной структуры также опубликовано интервью наемника из Соединенных Штатов, который заявил, что с конца прошлого года воевал в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, после чего перевелся в подразделение «Флэш» 28-й отдельной механизированной бригады «Рыцари зимней кампании» ВСУ.

Ранее в ДНР вынесли приговор колумбийским наемникам ВСУ.

