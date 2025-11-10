Более ста колумбийских наемников ликвидировали в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника канала, командиры украинских подразделений использовали иностранных бойцов в контратаках, фактически отправляя их на самые опасные участки фронта.

После взятия населенного пункта Юнаковка на этом направлении велись позиционные бои. В течение октября украинские силы предприняли 11 безуспешных штурмов, в которых участвовали колумбийцы. По информации канала, их нередко направляли в разведку, что оборачивалось большими потерями.

Mash отметил, что сейчас на Сумском направлении практически не осталось латиноамериканских наемников. До этого сообщалось, что часть бойцов жаловалась на невыплату обещанных денег и тяжелые условия службы. Несогласных, по данным источников, перебрасывали в Африку — для подготовки местных вооруженных группировок.

По оценкам канала, в африканских странах сейчас может находиться около 700 колумбийцев, а общее число иностранных наемников, устраненных или пропавших без вести в рядах ВСУ, превышает 3 тысячи человек.

Ранее французского наемника ВСУ ликвидировали на Украине после возвращения на фронт.