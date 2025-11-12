На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Тульской области сбили два украинских дрона

Миляев: над Тульской областью уничтожены два беспилотника
true
true
true
close
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Силы противовоздушной обороны уничтожили в Тульской области два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он отметил, что пострадавших нет, не зафиксировано повреждений зданий и инфраструктуры.

Губернатор напомнил, что при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно следует сообщать по телефонам экстренных служб.

12 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что дроны пытались атаковать города Донецк, Новошахтинск и Каменский район. Нападение было отбито.

В этот же день в Брянской области подразделения противовоздушной обороны обнаружили и сбили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Вечером 11 ноября сообщалось, что российские подразделения противовоздушной обороны в течение двух часов сбили над регионами страны девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее в Саратовской области БПЛА повредили гражданскую инфраструктуру.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами