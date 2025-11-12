Украинские военные на Запорожском направлении сбрасывают на российские позиции деньги с QR-кодами, которые выдают местоположение при сканировании. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российского военного.

«Противник сбрасывает с дронов купюры денежные, на которых находится QR-код... Если отсканировать код телефоном, сразу выдаешь свою позицию, где именно находишься», — сказал военнослужащий.

После этого по позиции начинают работать FPV-дроны, артиллерия, минометы, добавил он.

Фотографии соответствующих купюр агентство не представило.

До этого британская газета Financial Times сообщила, что украинские военные обратились к руководству ВСУ с просьбой отступить из Покровска (Красноармейска), «пока не стало слишком поздно». По словам бывшего заместителя обороны Украины Виталия Дайнего, ситуация в городе сейчас «более чем сложная и менее чем контролируемая».

Ранее ВСУ пытались атаковать российских военных в Купянске на велосипеде.