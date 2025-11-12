На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный РФ заявил, что ВСУ сбрасывают деньги с QR-кодами, выдающими местоположение

РИА: ВСУ сбрасывают с беспилотников купюры с QR-кодами, выдающими местоположение
true
true
true
close
Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Украинские военные на Запорожском направлении сбрасывают на российские позиции деньги с QR-кодами, которые выдают местоположение при сканировании. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российского военного.

«Противник сбрасывает с дронов купюры денежные, на которых находится QR-код... Если отсканировать код телефоном, сразу выдаешь свою позицию, где именно находишься», — сказал военнослужащий.

После этого по позиции начинают работать FPV-дроны, артиллерия, минометы, добавил он.

Фотографии соответствующих купюр агентство не представило.

До этого британская газета Financial Times сообщила, что украинские военные обратились к руководству ВСУ с просьбой отступить из Покровска (Красноармейска), «пока не стало слишком поздно». По словам бывшего заместителя обороны Украины Виталия Дайнего, ситуация в городе сейчас «более чем сложная и менее чем контролируемая».

Ранее ВСУ пытались атаковать российских военных в Купянске на велосипеде.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами