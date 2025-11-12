На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о приостановке обмена разведданными Лондона с Вашингтоном

The Times: Британия остановила обмен с США данными о судах в Карибском бассейне
true
true
true
close
Global Look Press

Служба разведки и военнослужащие Великобритании приостановили передачу США разведданных о перемещении кораблей в Карибском бассейне. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник.

По данным газеты, до этого британцы передавали, в частности, координаты и численность экипажа лодок, на которых могли перевозить наркотики. Решение было принято в связи с тем, что подход Военно-морских сил (ВМС) Британии отличается от действий США, подчеркнул собеседник агентства.

«Мы (британские ВМС. — «Газета.Ru») не берем и не уничтожаем суда <...> Мы их арестовываем», — сказал он.

Отмечается, что правительство Соединенного Королевства пока не комментировало эту информацию. Кроме того, в публикации говорится, что реакция Соединенных Штатов также остается неизвестной. Американские ВМС при этом делятся с Великобританией разведданными в ряде других регионов, включая Украину.

1 ноября издание The Washington Post сообщало о наращивании военного присутствия США вблизи венесуэльских берегов. По данным газеты, Вашингтон развернул в Карибском бассейне боевые корабли, подводные лодки и увеличил численность военнослужащих на тысячи человек. Эти действия, по мнению издания, говорят о планах администрации Трампа по расширению военных операций в регионе.

Ранее Госдума РФ призвала мировое сообщество осудить угрозы США в адрес Венесуэлы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами