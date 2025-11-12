Стало известно о приостановке обмена разведданными Лондона с Вашингтоном

Служба разведки и военнослужащие Великобритании приостановили передачу США разведданных о перемещении кораблей в Карибском бассейне. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник.

По данным газеты, до этого британцы передавали, в частности, координаты и численность экипажа лодок, на которых могли перевозить наркотики. Решение было принято в связи с тем, что подход Военно-морских сил (ВМС) Британии отличается от действий США, подчеркнул собеседник агентства.

«Мы (британские ВМС. — «Газета.Ru») не берем и не уничтожаем суда <...> Мы их арестовываем», — сказал он.

Отмечается, что правительство Соединенного Королевства пока не комментировало эту информацию. Кроме того, в публикации говорится, что реакция Соединенных Штатов также остается неизвестной. Американские ВМС при этом делятся с Великобританией разведданными в ряде других регионов, включая Украину.

1 ноября издание The Washington Post сообщало о наращивании военного присутствия США вблизи венесуэльских берегов. По данным газеты, Вашингтон развернул в Карибском бассейне боевые корабли, подводные лодки и увеличил численность военнослужащих на тысячи человек. Эти действия, по мнению издания, говорят о планах администрации Трампа по расширению военных операций в регионе.

Ранее Госдума РФ призвала мировое сообщество осудить угрозы США в адрес Венесуэлы.