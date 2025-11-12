Британия остановила обмен с США разведданными по Карибскому морю. Лондон считает удары по судам незаконными

Великобритания приостановила обмен с США разведданными по операциям в Карибском море. Лондон опасается, что его информация используется для нанесения американских военных ударов по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков. Власти Соединенного Королевства считают такие действия нарушением международного права.

Соединенное Королевство больше не делится с США разведывательной информацией о судах, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в Карибском море. Как сообщили источники CNN, Лондон «не хочет быть соучастником военных ударов США и считает эти нападения незаконными».

Великобритания контролирует ряд территорий в Карибском море, где базируются ее разведывательные подразделения. По словам источников, она годами помогала США обнаруживать перевозящие наркотики суда. Разведывательные данные обычно направлялись в Объединенную межведомственную оперативную группу «Юг», которая базируется во Флориде. В ее состав входят представители ряда стран-партнеров, которые борются с торговлей наркотиками.

Однако вскоре после того, как в сентябре США начали наносить удары по катерам, Великобритания, как сообщает CNN, начала беспокоиться, что для выбора целей используются ее разведданные.

Британские чиновники считают, что американские военные удары, в результате которых погибли 76 человек, нарушают международное право, сообщили источники.

По их информации, пауза в разведывательной деятельности началась более месяца назад.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил в прошлом месяце, что эти удары нарушают международное право и равносильны «внесудебной казни». Источники CNN сообщили, что Великобритания согласна с этой оценкой.

Однако администрация Дональда Трампа утверждает, что американские военные могут на законных основаниях убивать предполагаемых торговцев наркотиками, поскольку они представляют непосредственную угрозу для американцев и являются «вражескими комбатантами», находящимися в «вооруженном конфликте» с США.

Белый дом неоднократно заявлял, что действия администрации «полностью соответствуют праву вооруженных конфликтов».

Высокопоставленные представители министерства обороны США также выразили скептицизм по поводу военной кампании против Венесуэлы. Командующий Южным командованием ВС США адмирал Элвин Холси заявил об отставке в ходе напряженной встречи в октябре с министром обороны Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов после того, как он поднял вопрос о законности ударов, сообщает CNN. Холси покинет свой пост в декабре, всего через год после начала работы в качестве главы Южного командования.

Как сообщает CNN, юристы, специализирующиеся на международном праве в Управлении генерального юрисконсульта Пентагона, также выразили обеспокоенность по поводу законности американских ударов. Некоторые из них считают, что удары не выглядят законными. Представитель Хегсета ранее отрицал, что кто-либо из юристов, участвовавших в операциях, выразил особое мнение.

Канада, которая на протяжении почти двух десятилетий помогала Береговой охране США пресекать деятельность предполагаемых наркоторговцев в Карибском бассейне, также дистанцировалась от американских военных ударов. Канада намерена продолжить сотрудничество с Береговой охраной в рамках операции «Карибское море». Однако Оттава четко дала понять США, что не хочет, чтобы ее разведданные использовались для определения целей для нанесения смертоносных ударов по судам, сообщили источники CNN.