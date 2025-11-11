Госдума приняла обращение с осуждением действий США у границ Венесуэлы

Депутаты Госдумы приняли обращение к парламентам стран — членов ООН с призывом осудить угрозы Соединенных Штатов в адрес Венесуэлы. Информация об этом появилась на сайте нижней палаты российского парламента.

«Международное сообщество должно незамедлительно и безоговорочно осудить угрозы силой и ее применения в отношении Венесуэлы и выступить за сохранение Латинской Америки и Карибского бассейна как зоны мира», — говорится в обращении.

В заявлении также отмечается, что действия Вашингтона противоречат Уставу ООН и Конвенции по морскому праву. Госдума просит США не обострять сложившуюся ситуацию и поспособствовать поиску решений проблем с наркотрафиком путем диалога и сотрудничества.

Агентство Bloomberg писало, что Соединенные Штаты могут начать военную кампанию против Венесуэлы «примерно с 15 ноября», когда Атлантику пересечет авианосец «Джеральд Р. Форд». 5 ноября венесуэльский президент Николас Мадуро утвердил план о переходе к вооруженной борьбе в случае агрессии со стороны США.

Ранее Трамп обвинил власти Венесуэлы в связях с наркокартелями.