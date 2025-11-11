Система ПВО уничтожила 10 украинских дронов над двумя областями России

Силы противовоздушной обороны российской армии сбили 10 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Оренбургской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

Украинские беспилотники самолетного типа были уничтожены средствами ПВО России в промежутке с 13:00 до 19:00 часов. Как отмечается в сообщении, семь дронов были сбиты над территорией Оренбургской области и три — над территорией Белгородской области.

За ночь с 10 на 11 ноября над российскими регионами было перехвачено и уничтожено 37 беспилотных летательных аппаратов Украины.

Минобороны России уточнило, что 10 беспилотников были уничтожены над Крымом. Восемь дронов — над территорией Саратовской области. Семь БПЛА были сбиты над территорией Орловской области, три беспилотника — над территорией Липецкой области, три дрона — над территорией Ростовской области, три БПЛА — над акваторией Черного моря.

