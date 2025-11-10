На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силы ПВО за ночь сбили более 70 украинских дронов над территорией РФ

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 71 украинского беспилотника за ночь
Olga Sokolova/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 71 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом заявила пресс-служба российского министерства обороны.

В Калужской, Тульской и Ростовской областях перехватили по одному беспилотному летательному аппарату (БПЛА), в Крыму — три, в Самарской, Орловской и Тверской областях — по четыре. По пять целей уничтожили в Смоленской и Липецкой областях, по семь — над акваторией Черного моря и в Курской области. Больше всего дронов — 29 — ликвидировали в Брянской области.

По данным военного ведомства, ВСУ использовали для атак беспилотники самолетного типа.

Как рассказал губернатор Смоленской области Василий Анохин, в результате атаки БПЛА на регион никто из людей не пострадал. Не было зафиксировано никаких разрушений инфраструктуры. На места падения обломков сбитых летательных аппаратов были направлены сотрудники оперативных служб.

В Тульской области также обошлось без пострадавших и повреждений зданий. Тем не менее глава региона Дмитрий Миляев призвал граждан соблюдать бдительность и незамедлительно сообщать в экстренные службы, если они найдут какие-либо подозрительные предметы.

Ранее беспилотник ВСУ повредил частный дом в Курске.

