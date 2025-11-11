Силы ПВО сбили над российскими регионами девять дронов украинской армии

Минобороны: за два часа над регионами России уничтожены девять беспилотников

Российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) в течение двух часов сбили над регионами страны девять украинских дронов. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации.

С 21:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили девять беспилотников самолетного типа. Четыре были сбиты над территорией Ростовской области, три — над Брянской областью, по одному — над Курской и Орловской областями.

11 ноября министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны российской армии сбили 10 дронов Вооруженных сил Украины над Оренбургской и Белгородской областями.

За ночь с 10 на 11 ноября над российскими регионами было перехвачено и уничтожено 37 беспилотных летательных аппаратов Украины.

Минобороны уточнило, что 10 беспилотников были уничтожены над Крымом. Восемь дронов — над территорией Саратовской области. Семь БПЛА были сбиты над территорией Орловской области, три беспилотника — над территорией Липецкой области, три дрона — над территорией Ростовской области, три БПЛА — над акваторией Черного моря.

Ранее в Саратовской области БПЛА повредили гражданскую инфраструктуру.