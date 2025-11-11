На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На границе Грузии и Азербайджана разбился военный вертолет

«Имеди»: у грузино-азербайджанской границы разбился военный вертолет ВС Турции
Wikimedia Commons

У границы Грузии и Азербайджана разбился военный вертолет. По предварительной информации, он принадлежит Вооруженным силам (ВС) Турции, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Имеди».

Эта инфоромация официально не подтверждена ни одной из сторон. Детали происшествия, как и информация о пострадавших не сообщается.

До этого в Карабудахкентском районе Дагестана потерпел крушение туристический вертолет Ка-226. По словам министра здравоохранения республики Ярослава Глазова, чрезвычайное происшествие с вертолетом Кировского электромеханического завода произошло в районе населенного пункта Ачи-су. Всего на борту находилось семь человек. По предварительным данным, не выжили четыре, еще трое находятся в тяжелом состоянии.

Позже в Западном межрегиональном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что в качестве приоритетной причины крушения вертолета рассматривается ошибка пилотирования. Бортовой самописец воздушного судна был изъят с места происшествия и передан специалистам Международного авиационного комитета. В рамках расследования уголовного дела были назначены авиационно-техническая и другие экспертизы.

Ранее в США разбился медицинский вертолет.

