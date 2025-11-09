В США разбился вертолет

В американском штате Теннесси потерпел крушение медицинский вертолет, на борту которого находились три члена экипажа. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила служба «скорой» (Vanderbilt LifeFlight) медицинского центра при университете Вандербильта.

«Вертолет Vanderbilt LifeFlight попал в аварию сегодня днем в округе Уилсон, штат Теннесси», — сказано в сообщении.

По информации службы, в результате инцидента, произошедшего неподалеку от города Лебанон, один член экипажа не выжил, еще двое пострадали. Сейчас пострадавшие находятся в критическом состоянии и получают лечение в университетской больнице Вандербильта.

Как уточнили в Vanderbilt LifeFlight уточнили, что на момент происшествия пациентов на борту не было.

В конце октября военный самолет Военно-воздушных сил США модели OA-1K Skyraider II разбился в штате Оклахома. На борту воздушного судна находились два члена экипажа — военнослужащий ВВС Соединенных Штатов и гражданский подрядчик. Сообщалось, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет.

Ранее в США вертолет санавиации упал на автомагистраль.