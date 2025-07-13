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Момент перехвата российским «Аллигатором» украинских дронов попал на видео

Военный блогер Федоров показал кадры перехвата российским Ка-52 дронов ВСУ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале опубликовал кадры перехвата российским разведывательно-ударным вертолетом нового поколения Ка-52 «Аллигатор» украинских беспилотников.

На опубликованных кадрах можно заметить поражение цели противника.

«На этот раз были задействованы ракеты «игла». В итоге экипаж лучшего ударника успешно аннигилировал два БПЛА», — заявил Федоров.

Несколько часов назад сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Приволье в Луганской народной республике, используя беспилотник самолетного типа. В результате атаки произошло возгорание частного дома, но никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что число ударов по России «будет увеличиваться».

Ранее на «Белгород-Арену» упал беспилотник.

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