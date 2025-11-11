Западу нечего противопоставить новейшему российскому ракетному комплексу «Орешник». Об этом заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он отметил, что зенитно-ракетный комплекс Patriot производства США эффективен против обычных ракет и беспилотных летательных аппаратов, но не способен справиться с российскими баллистическими гиперзвуковыми ракетами.

«Они (Россия. — прим. ред.») выставляют напоказ «Орешник», который, как вы понимаете, Западу не с чем сравнивать, нечего ему противопоставить», — отметил Джонсон.

Эксперт добавил, что улучшение российского военного комплекса стало следствием выхода Соединенных Штатов из договоренностей с Россией о стратегической стабильности.

В августе президент России Владимир Путин объявил начале серийного производства комплекса «Орешник». Глава государства также отметил, что первый образец «Орешника» уже поступил в российские войска.

Ранее Александр Лукашенко напомнил, что «Орешник» — страшное оружие, которым можно «бахнуть».