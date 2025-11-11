Минобороны: ВС России взяли под контроль нефтебазу на востоке Купянска

Военнослужащие Вооруженных сил России взяли под контроль нефтебазу на востоке Купянска, зачистив улицу Дзержинского. Об этом сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным «Ловец» на видео, которое предоставило министерство обороны России, передает ТАСС.

Кроме того, были взяты две железнодорожные станции: Оливино, Парк восточного прибытия.

«Отряд ведет боевые действия по зачистке железнодорожной станции Купянск Сортировочная», — сказал командир.

Он добавил, что ВС России наносят поражение по позициям ВСУ в районе населенного пункта Купянск-Узловой.

10 ноября «Ловец» заявил, что отряд штурмовиков группировки войск «Запад» продолжает двигаться вперед в Купянске.

Также он сообщил, что ВС России полностью освободили территорию комбината хлебобулочных изделий в Купянске.

Ранее войска РФ пресекли попытки ВСУ деблокировать сослуживцев у Купянска.