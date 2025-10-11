На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведев высказался о героизме бойцов КНДР, защищавших Курскую область

Медведев: героизм военных КНДР, защищавших российскую землю, скрепил народы
true
true
true
close
Yekaterina Shtukina/Reuters

Помощь и героизм военнослужащих Северной Кореи, защищавших российскую землю в Курской области, скрепили народы. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе визита в в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР), его слова приводит РИА Новости.

По его словам, героизм северокорейских воинов навсегда останется в памяти россиян и «вошел в сокровищницу наших отношений». Медведев также напомнил, что отношения России и КНДР теперь подкреплены юридической основой — союзническим договором, на котором будет базироваться дальнейшее двустороннее взаимодействие.

Медведев 8 октября прибыл в КНДР на 80-летие Трудовой партии страны и присутствовал на военном параде в Пхеньяне, посвященном этому событию. Торжественное шествие состоялось на площади имени Ким Ир Сена, расположенной в центральном районе столицы КНДР. Медведев, а также руководители других иностранных делегаций, заняли места на главной трибуне, откуда за происходящим наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.

До этого глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что участие солдат КНДР в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало подтверждением всеобъемлющего стратегического союза между государствами.

Ранее Ким Чен Ын назвал последствия участия военных КНДР в освобождении Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами