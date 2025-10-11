Медведев высказался о героизме бойцов КНДР, защищавших Курскую область

Помощь и героизм военнослужащих Северной Кореи, защищавших российскую землю в Курской области, скрепили народы. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе визита в в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР), его слова приводит РИА Новости.

По его словам, героизм северокорейских воинов навсегда останется в памяти россиян и «вошел в сокровищницу наших отношений». Медведев также напомнил, что отношения России и КНДР теперь подкреплены юридической основой — союзническим договором, на котором будет базироваться дальнейшее двустороннее взаимодействие.

Медведев 8 октября прибыл в КНДР на 80-летие Трудовой партии страны и присутствовал на военном параде в Пхеньяне, посвященном этому событию. Торжественное шествие состоялось на площади имени Ким Ир Сена, расположенной в центральном районе столицы КНДР. Медведев, а также руководители других иностранных делегаций, заняли места на главной трибуне, откуда за происходящим наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.

До этого глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что участие солдат КНДР в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало подтверждением всеобъемлющего стратегического союза между государствами.

Ранее Ким Чен Ын назвал последствия участия военных КНДР в освобождении Курской области.