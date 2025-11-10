На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военкоры усомнились в оценке ситуации в Красноармейске Сырским

«Военная хроника»: Сырскому докладывают неправду о ситуации в Красноармейске
Valentyn Ogirenko/Reuters

Главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому докладывают неверную информацию о ситуации в Красноармейске (Покровск — украинское название). Такое мнение высказали российские военные корреспонденты Telegram-канала «Военная хроника».

Журналисты задались вопросом, кто докладывает Сырскому о ситуации в городе.

«Если верить Сырскому, потерь нет, в Покровск РФ зашли всего в паре мест, ничего страшного не происходит», — написали авторы поста.

До этого Сырский заявил об имеющихся украинских военных планах «Б» и «В» в отношении Красноармейска. По его словам, интенсивность боевых действий в городе снизилась, ситуация контролируется.

При этом 9 ноября глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские военнослужащие приступили к зачистке центра Красноармейска от ВСУ.

Ранее украинское командование перебросило в Красноармейск элитные части резерва.

СВО: последние новости
