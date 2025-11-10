ВС России испытают новый грузовой квадрокоптер

Бойцы ВС России испытывают в зоне СВО тяжелый грузовой квадрокоптер «Слон» с максимальной грузоподъемностью 90 килограммов. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

«Беспилотник предназначен для снабжения передовых подразделений на линии фронта. Это порядка 10 километров, где достаточно проблематично осуществлять снабжение наших подразделений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный дрон с полезной нагрузкой в 50 килограмм может пролететь 13 километров.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие начали применять новый тяжеловесный беспилотный летательный аппарат «Воган».

В конце сентября директор компании-разработчика LazerBuzz Иван Хованский сообщил, что российские специалисты работают над созданием лазерной системы, которую можно будет установить на крыло беспилотника для уничтожения воздушных целей противника.

Ранее российский беспилотник поразил подстанцию в Запорожье.