Российские войска стали применять новый тяжеловесный беспилотник

Российские военнослужащие начали применять новый тяжеловесный беспилотный летательный аппарат «Воган». Об этом РИА Новости рассказал старший оператор подразделения БПЛА 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Круглый».

Он уточнил, что «Воган» является «новейшей разработкой», которую недавно начали использовать.

«Этот дрон применяется в двух целях: способен как делать сбросы, так и просто поражать цели в один конец. Поднимает до девяти кг», - сказал собеседник агентства.

По словам «Круглого», за счет увеличенного веса и размера устройства дрон более устойчив к погодным условиям, а также способен преодолевать большие расстояния.

В конце сентября директор компании-разработчика LazerBuzz Иван Хованский сообщил, что российские специалисты работают над созданием лазерной системы, которую можно будет установить на крыло беспилотника для уничтожения воздушных целей противника.

Ранее в Белгороде создали и отправили на фронт новый ударный дрон с «жалом».