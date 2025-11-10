Российская армия готовится к захвату крупного заводского комплекса в Красноармейске

Российская армия готовится занять крупный заводской комплекс, расположенный в восточной части Красноармейска (украинское название - Покровск). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации военкоров, бои за Красноармейск перешли в решающую стадию. Российские военные, действуя небольшими штурмовыми группами, методично овладевают застройкой. Они обходят высотные дома с флангов и пытаются закрепиться в промзоне на востоке города. Судя по всему, ведется подготовка к захвату крупного заводского комплекса, который расположен в этой части города.

9 ноября военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что армия России может взять под контроль город Красноармейск (Покровск) в Донецкой народной республике в течение двух недель.

В этот же день глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные пресекли попытку ВСУ прорваться и выйти на севере Красноармейска. По его словам, город практически окружен.

Ранее военкоры усомнились в оценке ситуации в Красноармейске Сырским.